В Одесском парке им. Шевченко пройдёт концерт к Международному дню мира

К Международному дню мира КП «Парки Одессы», в рамках художественной акции «С песней к Победе!», приглашает проникнуть в мир свободы субботнего осеннего вечера.

23 сентября в 16:00 вас ждут лучшие оркестры Одессы, которые представят уникальную джазовую программу в Центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко.

Ведущая мероприятия – Леди-джаз Елена Шевченко.

Джаз лучше всего звучит в выходные, когда все собираются вместе. Поэтому берите с собой родных и друзей, приходите насладиться великолепной музыкой, отдохнуть и потанцевать.

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