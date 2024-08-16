Одесский художественный музей приглашает провести выходные вместе

В Одесском художественном музее подготовили разнообразную программу на выходные 17-18 августа.

Одесситов и гостей города приглашают провести эти выходные в музее.

17 августа:

12:00 — детский квест «Детективная история» (300/150 гривен);

13:00 и 15.00 – экскурсии по гроту (150/75 гривен);

14:00 – кураторская экскурсия по выставке «Музейная история» от Валерия Коршунова (150/75 гривен).

18 августа:

13:00 и 15.00 – экскурсия по гроту (150/75 гривен);

14:00 – детский мастер-класс «Кубистический автопортрет» (300/150 гривен);

14:00 – сборная экскурсия временными выставками (150/75 гривен).

Сейчас открыты выставки «Музейная история», Маргит и Романа Сельских «Солнце Запада/Sol Occidens», Алевтины Кахидзе «Папа, я в Одессе!», Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами» и Александра Населенко «Непростая молитва за цветущую магнолию».

Билеты можно приобрести в кассе музея.

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