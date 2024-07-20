Артём Пивоваров выступит в Одессе с большим сольным концертом

28 июля украинский популярный певец Артём Пивоваров выступит на сцене Одесского театра музыкальной комедии.

В концертной программе Артёма Пивоварова вас ждут любимые хиты: «Дежавю», «Мираж», «Рандеву», «Думы», «Там в тополе», «Ой на горе» и т.д. Среди них – песни из авторского культурного проекта «Твои стихи, мои ноты», в котором артист популяризирует стихи украинских поэтов через призму музыки. Конечно, вы также услышите «Манифест» – песню, которую называют современным гимном украинцев.

Приходите к 19:00.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Билеты от 700 гривен можно купить здесь.

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