Песня воскресенья в Одесса News: Артём Пивоваров и NK — «Там у тополі»

В рамках культурного проекта «Твои стихи, мои ноты» Артём Пивоваров и NK в 2023 году представили совместную работу «Там у тополі» на стихи Павла Тычины.
Песня «Там у тополі» объединила в себе сразу два стихотворения украинского поэта: «Там у тополі» и «Де тополя росте…». Павел Тычина очень любил природу и талантливо изображал её в поэзии. С помощью метафор и реалистического описания деталей Тычина умело изображал красоту и единение человека с природой.
В этой работе каждый может узнать себя. Украинцы всегда любили родную землю, ценили свободу и умели наслаждаться ею. Настроение песни «Там у тополі» передаёт это внутреннее состояние….
Там у тополі в полі, на волі, на волі!
Там у тополі в полі
Там у тополі в полі, на волі, на волі!
Там у тополі в полі
Там у тополі в полі, на волі, на волі!
З буйним вітром свавольним і диким, диким!
Моя пісне, вогниста, шалена, шалена!
Хтось на заході жертву приніс богам, напевно.
В моїм серці і бурі, і грози,
Й рокотання ридання бандур
Моя пісне! Вогнистих акордів…
Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!
В моїм серці і бурі, і грози,
Й рокотання ридання бандур
Моя пісне! Вогнистих акордів…
Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!
Там у тополі в полі, на волі, на волі!
Там у тополі в полі
Там у тополі в полі, на волі, на волі!
Там у тополі в полі
Де тополя серед поля і співає, і шумить,
Хилить вітер жито, віє, облітає хмарами.
Ой на-на-най, простори які!
Ой на-на-най, любо-мило землі.
Ой на-на-най, де не глянь — колоски
Та всі в сріблі, в золоті.
Там у тополі, на волі там
Там у простори йду я, йду я
Ой там і хмара похмура, але не я, але не я
Там у тополі, на волі там
Там у простори йду я, йду я
Там у тополі, на волі там…
Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!
Там у тополі в полі, на волі, на волі!
Там у тополі в полі
Там у тополі в полі, на волі, на волі!
Там у тополі в полі.
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