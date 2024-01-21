Песня воскресенья в Одесса News: Артём Пивоваров и NK — «Там у тополі»

В рамках культурного проекта «Твои стихи, мои ноты» Артём Пивоваров и NK в 2023 году представили совместную работу «‎Там у тополі» на стихи Павла Тычины.

Песня «‎Там у тополі» объединила в себе сразу два стихотворения украинского поэта: «‎Там у тополі» и «‎Де тополя росте…». Павел Тычина очень любил природу и талантливо изображал её в поэзии. С помощью метафор и реалистического описания деталей Тычина умело изображал красоту и единение человека с природой.

В этой работе каждый может узнать себя. Украинцы всегда любили родную землю, ценили свободу и умели наслаждаться ею. Настроение песни «‎Там у тополі» передаёт это внутреннее состояние….

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

З буйним вітром свавольним і диким, диким!

Моя пісне, вогниста, шалена, шалена!

Хтось на заході жертву приніс богам, напевно.

В моїм серці і бурі, і грози,

Й рокотання ридання бандур

Моя пісне! Вогнистих акордів…

Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!

В моїм серці і бурі, і грози,

Й рокотання ридання бандур

Моя пісне! Вогнистих акордів…

Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Де тополя серед поля і співає, і шумить,

Хилить вітер жито, віє, облітає хмарами.

Ой на-на-най, простори які!

Ой на-на-най, любо-мило землі.

Ой на-на-най, де не глянь — колоски

Та всі в сріблі, в золоті.

Там у тополі, на волі там

Там у простори йду я, йду я

Ой там і хмара похмура, але не я, але не я

Там у тополі, на волі там

Там у простори йду я, йду я

Там у тополі, на волі там…

Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі.

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