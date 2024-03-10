Песня воскресенья: Vivienne Mort, «Не ходи ти тут, не ходи»

Солистка украинской группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина во время одного из концертов исполнила песню «Не ходи ти тут, не ходи» на стихи погибшего на войне против российских оккупантов украинского поэта и военнослужащего сил обороны Украины Максима Кривцова.

Видео опубликовано на канале группы в YouTube 13 февраля.

Она посвятила песню памяти Кривцова.

«Недавно на донецком фронте смертью героя погиб Максим Кривцов, поэт, фотограф, военный, доброволец с 2014 года. Ему было 33. Мы были знакомы. Я жила в форме татуировки на его руке. Подруги Максима прислали мне полный сборник его стихов. Первое стихотворение я прочла, второе спела – вышла песня», – написала Заюшкина в Instagram.

Не ходи ти тут не ходи

будеш ти такий тут один

Боже, розсердилася зима

дим сповзає як повзе слимак.

Не ходи сюди в ці шляхи

у лісі заховалися гріхи

чорне небо вітер б’є в тюрму

кровоточить холодом зиму.

Не іди сюди не заходь

тут лише руїни та Господь

на дорозі стеляться тіла

їх рахують як приходить мла.

Про місця ці краще ти забудь

кров терпка й отруйна наче ртуть

люди перетворюються в маки

розтинає серце вітер гаком.

Зникали імена зникали міста

туга нависала як кості міцна

бились птахи бились в пітьм

ів зведені чорні мури тюрми.

Зникали імена зникали міста

туга нависала як кості міцна

бились птахи бились в пітьмі

в зведені чорні мури тюрми.

Не ходи сюди в ці шляхи

у лісі заховалися гріхи

чорне небо вітер б’є в тюрму

кровоточить холодом зиму.

Не ходи сюдиНе ходи

Не ходи сюди

Не ходи.

Кривцов был участником Революции достоинства в 2013–2014 годах. В 2014 году стал добровольцем и присоединился к рядам Национальной гвардии. Впоследствии он работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС, а также в Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 году вернулся на фронт. 7 января 2023 года украинский писатель Любко Дереш сообщил о гибели Кривцова.

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была композиция украинской версии песни «Солдат» из репертуара украинской группы 5ʼNizza в исполнении военнослужащего ВСУ Андрея Апостола Смоленского, который был тяжело ранен на фронте.

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