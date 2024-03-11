Одесская область вновь стала мишенью вражеских дронов

Во второй половине ночи 11 марта враг вновь предпринял массированную дроновую атаку против Одесской области.

Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.

«Боевая работа длилась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны «шахедов», которые заходили с акватории Чёрного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в небе Одесской области сбито 10 барражирующих беспилотных аппаратов типа «Shahed-131/136».

«К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе поражён инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам», — такая информация содержится в оперативной сводке военных.

Также отмечается, что, по предварительным данным, люди не пострадали.

Одесса News информировала, что в ночь на 10 марта 2024 года российские оккупанты ударили 39-ю ударными БпЛА типа «Shahed» по областям Украины, в том числе Одесской. Попаданием одного из них на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

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