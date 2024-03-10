39 беспилотников прилетело, 35 сбито в небе над Украиной ночью 10 марта

В ночь на 10 марта 2024 года российские оккупанты ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донецкой области, а также 39-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков беспилотников – мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарск – РФ).

Об этом в Facebook сообщило Воздушное командование «Юг».

«В результате боевой работы сбито 35 «шахедов» в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ.

По информации Сил обороны юга Украины в Telegram, дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 запущены традиционными маршрутами со сложными маневрами. В операционной зоне Сил обороны юга подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов, которые заходили и из акватории моря, и из временно оккупированной части Херсонской области. 20 БпЛА было уничтожено, из них 11 в Одесской, 6 — Николаевской, 2 — Херсонской и ещё 1 в Днепропетровской областях.

Враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населённых пунктов, что усложняло работу силам ПВО.

Попаданием одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Попаданием на открытой территории Николаевской области дрон-камикадзе повредил ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.

Одесса News информировала, что утром 9 марта враг нанёс ракетный удар по Одесской области.

Фото: Одесская ОГА

Инфографика: ВС ВСУ

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