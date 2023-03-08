В Украину вернулись ещё 130 военнопленных, в т.ч. 4 женщины

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украина смогла вернуть из российского плена 130 человек.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram 7 марта.

«Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и четырёх защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, Госспецслужба транспорта. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления. Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжёлые ранения», – проинформировал Ермак.

Самому младшему среди освобождённых из плена 21 год, самому старшему – 64, — сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Почти все из 130 освобождённых из плена имеют ранения или тяжёлые заболевания, — сообщил в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» заместитель руководителя Рабочей группы Координационного штаба Богдан Охрименко.

«Это 39-й обмен после полномасштабного вторжения. Сегодня сотни семей получили приятное известие, вернулись их родные, 130 защитников и защитниц. Состояние здоровья, к сожалению, желает быть лучше, поскольку в этом обмене почти все военнослужащие имеют ранения, тяжёлые заболевания, которые они получили в борьбе за независимость Украины», — сказал Охрименко.

Также по его словам, несмотря на то, что в направлении Бахмута, Луганска идут жестокие бои, Координационный штаб ведёт работу по возвращению попавших в плен украинских защитников и на этих направлениях. Он отметил, что как часто будут проводиться такие обмены, зависит как от успехов на фронте, так и от поддержки на геополитическом направлении. Речь идёт о взаимодействии с ООН, Международным комитетом Красного Креста, с которыми постоянно ведётся диалог и согласование порядков и процедур обменов. Также, по его словам, происходили неоднократные коммуникации с Папой Римским и представляющим его в Украине нунцием.

«Работа по гражданским также продолжается, но гражданские не могут считаться военнопленными, их возврат должен быть без всяких обменов. Поскольку содержание гражданских в заложниках это другая статья уголовного кодекса. В данном случае можно говорить о терроризме. Содержание гражданских есть преступление против гражданского населения», – сказал Охрименко.

Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры по обмену с Россией военнопленными во вторник, 7 марта. В спецслужбе подчеркнули, что работают над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины Владимира Зеленского и вернуть из плена каждого украинца.

Как сообщала Одесса News, первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения состоялся 24 марта, последний – 16 февраля 2023 года. Всего за время полномасштабной войны из плена РФ Украина вернула 1863 человека, состоялось 38 обменов. Самый крупный на данный момент обмен прошёл 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате «всех на всех».

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Андрей Ермак, СБУ

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