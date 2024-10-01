Визуализирован последний год «российского наступления»: есть, о чём подумать

Роман Шрайк, украинский блогер визуализировал один год «российского наступления» – с начала октября 2023 года и по 1 октября текущего.

Карта размещена на Telegram-канале «Історична правда».

«Интересная карта, есть о чём подумать. Синим – территориальные достижения Сил обороны Украины, красным – то, что захватили российские выбл…ки», — написал Шрайк.

Одесса News информировала, что в 9.00 в Одессе, как и по всей стране, прошла общенациональная минута молчания в память о погибших воинах.

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy