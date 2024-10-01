Одесситу Александру Свищу посмертно присвоено звание Героя Украины

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении звания Героя Украины посмертно одесситу, воину 3-й штурмовой бригады Александру «Фаршу» Свищу.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Президента.

В Указе, в частности, говорится, что звания Герой Украины и ордена «Золотая звезда» Александр удостоен «за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Одесса News сообщала, что Александр родился в Одессе 5 февраля 1993 года. До войны работал бодигардом. В начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам 3-й штурмовой бригады. Участвовал в обороне Киева и освобождении Херсона, воевал на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях. 12 сентября 2023 года Александр погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Фото: Марина Мирзаева, Юрий Любчак/Facebook

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