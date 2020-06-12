В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра

В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

«Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен. Также обнаружены компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственные и бухгалтерские сведения, подтверждающую противоправную деятельность.

Отмечается, что сотрудники СБУ продолжают следственные действия в рамках уголовного производства по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2018 года СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который обналичивались деньги украинских предприятий.

Фото: СБУ