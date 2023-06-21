В Одессе СБУ разоблачила вражеского информатора

Житель Одессы по запрещённой в Украине соцсети «Вконтакте» передавал подсанкционному московскому блоггеру и пропагандисту информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Одессы.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, обвиняемый, кроме текстовых сообщений, посылал фото укреплённых позиций Сил обороны для их дальнейшего поражения вооружёнными силами государства-агрессора.

Следствием установлено, что информатор на этом не остановился и в дальнейшем начал сотрудничать с сотрудником ФСБ РФ. По его заданию он разведывал передислокацию ВСУ в регионе, координаты позиций ПВО и складов с боеприпасами.

Во время обыска по месту жительства информатора изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его причастности к преступной деятельности.

Облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении вражеского информатора по факту государственной измены и несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года одесский суд заочно приговорил жителя Одессы, готовившего солдат и спецназовцев России по тактической медицине, к 11 годам тюрьмы за пособничество агрессору.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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