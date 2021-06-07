СБУ обнародовала список живых и мёртвых артистов, угрожающих нацбезопасности

Служба безопасности Украины передала в Министерство культуры список российских актёров и певцов, которые представляют угрозу безопасности для Украины. В нём оказались несколько артистов, которых уже нет в живых.
Список напечатан на сайте Минкульта.
В обнародованном списке значатся 199 человек, среди которых Жерар Депардье, Плачидо Микеле, Стивен Сигал. Также в списке значатся известные российские актёры и певцы, в частности, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Фёдор Бондарчук, Михаил Боярский, Наталья Варлей и другие.
Примечательно, что в перечне значатся Иосиф Кобзон, Валентин Гафт, Василий Лановой, Олег Табаков, которые, видимо, и после своей смерти всё ещё представляют угрозу национальной безопасности Украины.
Публикуем список полностью:
- Айгумов Айгум Эльдарович
- Алентова Вера валентиновна (с 28.05.2021)
- Александров Евгений (с 28.05.2021)
- Александров Алексей Евгеньевич (с 11.02.2021)
- Алфёрова Ирина Ивановна (с 22.10.2018)
- Апина Алёна Евгеньевна (с 25.01.2021)
- Бабкина Надежда Георгиевна (с 20.09.17)
- Бакалов Евгений Васильевич (с 01.02.2018)
- Баринов Егор Валерьевич (с 01.02.2018)
- Батурина Елена Николаевна
- Баширов Александр Николаевич (с 06.03.2018)
- Безруков Сергей Витальевич
- Бердников Павел Александрович (с 09.02.2021)
- Белоцерковская Екатерина Ивановна
- Быстрицкая Элина Авраамовна
- Блёданс Эвелина Висвальдовна
- Бляхорчук Олег Степанович (с 11.02.2021)
- Богачёва Ирина Петровна
- Бондарчук Наталья Сергеевна
- Бондарчук Фёдор Сергеевич
- Бородай Александр Юрьевич
- Бортко Владимир Владимирович
- Боярский Михаил Сергеевич
- Брыль Игорь Михайлович (с 28.05.2021)
- Бурляев Николай Петрович
- Булаткин Егор Николаевич (с 20.09.17)
- Буйнов Александр Николаевич (с 06.03.2018)
- Валеев Алишер Тагирович (29.04.2021)
- Варлей Наталья Владимировна
- Василевский Александр (с 20.09.17)
- Вершинин Лев Ремович (с 15.08.2018)
- Вихлянцев Руслан Эдуардович (с 20.09.17)
- Газманов Олег Михайлович
- Гальцев Юрий Николаевич
- Гафт Валентин Иосифович
- Гергиев Валерий Абисалович
- Глебова Юлия Анатольевна (с 25.01.2021)
- Гостюхин Владимир Васильевич
- Говорухин Станислав Сергеевич (с 20.09.17)
- Горячев Борис Геннадьевич (с 18.02.2021)
- Грачевский Борис Юрьевич
- Григорян Армен (с 16.02.2021)
- Гришковец Евгений Валерьевич (с 20.09.17)
- Гуськов Алексей Геннадьевич (с 22.12.2020 )
- Давлетьяров Ренат Фаварисович (с 24.05.2018)
- Демьян Иван Константинович (с 20.09.17)
- Дерст Фред
- Депардье Жерар
- Дружко Сергей Евгеньевич (с 22.03.2021)
- Дугин Александр Гелиевич (с 20.09.18)
- Долина Лариса Александровна (с 06.03.2018)
- Долматов Алексей Сергеевич (с 06.03.2018)
- Зайцев Андрей Николаевич
- Зайцева Надежда Андреевна
- Засульская Ольга Игоревна (с 27.01.2021)
- Зачиняев Александр Александрович (с 17.05.2021)
- Зверев Игорь Михайлович (с 16.02.2021)
- Инин Аркадий Яковлевич
- Ищенко Ростислав Владимирович (с 20.09.18)
- Кабанов Константин Викторович (с 09.02.2021)
- Каганец Денис Владимирович (28.05.2021)
- Калина Виктор Владимирович
- Кара Юрий Викторович
- Карпов Валерий Александрович (с 17.05.2021)
- Карпов Савва Валерьевич
- Клебанов Игорь Семёнович
- Клюев Борис Владимирович
- Клявер Денис Ильич (с 27.01.2021)
- Кобзон Иосиф Давидович
- Коваленко Андрей Алексеевич
- Кокшаров Дмитрий Михайлович
- Колоскова Наталья Андреевна (с 09.10.2019)
- Копылов Игорь Сергеевич (с 20.05.2021)
- Кормухина Ольга Борисовна (с 27.01.2021)
- Косевски Пётр (с 20.05.2021)
- Кочетков Алексей Владимирович
- Кравцов Павел Евгеньевич (с 20.09.17)
- Кузнецов Михаил Борисович (с 11.02.2021)
- Кузьмина Вера Кузьминична (с 20.09.17)
- Кульмис Евгений Геннадьевич (с 18.02.2021)
- Курцын Роман Дмитриевич (с 11.02.2021)
- Кустурица Эмир (с 20.09.17)
- Кучеренко Владимир Александрович
- Лаврентьев Клим Анатольевич
- Лановой Василий Семёнович
- Лапова Евгения Васильевна (с 11.02.2021)
- Лебединский Виктор Викторович
- Лепсверидзе Григорий Викторович
- Лещенко Лев Валерьянович
- Ливанов Аристарх Евгеньевич
- Лужина Лариса Анатольевна
- Лунгин Павел Семёнович
- Майданов Денис Васильевич
- Евгениуш Малиновски (с 20.05.2021)
- Марчуков Андрей Владиславович
- Маховиков Сергей Анатольевич
- Махров Алексей Михайлович
- Машнов Вячеслав Валерьевич (с 06.11.17)
- Мгоян Зарифа Пашаевна
- Медведев Александр Владимирович (с 20.09.17)
- Мельникова Анастасия Рюриковна
- Меньшов Владимир Валентинович (с 30.01.18)
- Мерзликин Андрей Ильич (с 20.09.17)
- Миронова Мария Андреевна (с 20.05.2021)
- Михалков Никита Сергеевич (с 15.01.18)
- Михайлов Александр Яковлевич
- Миньков Александр Витальевич (с 06.03.2018)
- Милованов Леонид Петрович
- Миров Натан (с 20.09.17)
- Миронцев Юрий Владимирович (с 09.10.2019)
- Михал Павински
- Морихиро Ивата
- Мунибаев Руслан Рушанович
- Надиктова Лариса Николаевна (с 17.01.2020)
- Назаров Юрий Владимирович
- Нагибин Денис Олегович
- Нестеренко Василий Игоревич
- Назмутдинов Булат Венерович
- Новик Вадим Валерьевич (с 20.09.17)
- Нуриев Давид Борисович (с 20.09.17)
- Окунь Яков (с 28.05.2021)
- Охлобыстин Иван Иванович
- Олейник Алексей Алексеевич
- Пьеха Станислав Пятрасович
- Павлова Яна Павловна (с 17.01.2020)
- Палей Андрей Эдуардович
- Панин Алексей Вячеславович (с 20.09.17)
- Панкратов Александр Васильевич
- Паталах Артур Михайлович
- Певцов Дмитрий Анатольевич (с 20.09.17)
- Пенкин Сергей Михайлович
- Перн Мария Михайловна (с 09.10.2019)
- Перфилова Валерия Юрьевна
- Петренко Игорь Петрович (с 20.05.2021)
- Петров Юрий Алексеевич
- Пипия Одиссей Мамиевич (28.05.2021)
- Плачидо Микеле (с 10.12.18)
- Поликарпов Михаил Аркадьевич (с 20.09.18)
- Поляков Юрий Михайлович
- Пореченков Михайло Евгеньевич
- Пригожин Иосиф Игоревич
- Прилепин Захар (Евгений) Николаевич (с 15.08.18)
- Расторгуев Николай Вячеславович
- Резник Илья Рахмиэлевич (с 30.01.18)
- Розенбаум Александр Яковлевич
- Рой Джонс (младший)
- Рудкевич Леонид Юрьевич (с 17.05.2021)
- Самойлов Вадим Рудольфович
- Саруханов Игорь Арменович (с 27.01.2021)
- Сахаров Василий Иванович (с 06.06.18)
- Сигал Стивен (с 20.09.17)
- Соколова Вера Сергеевна (с 17.05.2021)
- Соловьёв Иван Николаевич (с 17.05.2021)
- Смирнов Александр Александрович
- Стариков Николай Викторович
- Стеблов Евгений Юрьевич
- Сюткин Валерий Миладович (с 13.02.2020)
- Табаков Олег Павлович
- Талызина Валентина Илларионовна
- Тамбиянц Юлиан Григорьевич
- Тамоников Александр Александрович (с 15.08.2018)
- Теличкина Валентина Ивановна
- Терещенко Анатолий Степанович (с 20.09.18)
- Теркулова Диана Игоревна (с 17.01.2020)
- Тишман Марк Иосифович (29.01.2021)
- Тодорова Анастасия Андреевна (с 13.05.2020)
- Трофимов Сергей Вячеславович
- Трубинер Павел Константинович (с 16.11.2020)
- Тугушева Эльвира (с 28.05.2021)
- Тулинов Евгений Валерьевич (с 16.02.2021)
- Турецкий Михаил Борисович (с 16.02.2021)
- Тюрина Ирина Анатольевна (с 20.09.17)
- Фадеев Максим Александрович (с 19.11.2020)
- Фалинский Анатолий Николаевич (с 09.10.2019)
- Фёдоров Евгений Алексеевич
- Фисенко Александр Анатольевич (с 01.02.2018)
- Фомин Дмитрий Анатольевич (с 15.01.18)
- Фрейндлих Алиса Бруновна (с 06.03.2018)
- Фреш Вячеслав (с 16.02.2021)
- Хазин Михаил Леонидович
- Харатьян Дмитрий Вадимович
- Холмогоров Егор Станиславович
- Цапник Ян Юрьевич (с 30.12.16)
- Черников Никита Олегович (с 20.09.17)
- Чичерина Юлия Дмитриевна
- Чурсина Людмила Алексеевна (с 20.09.17)
- Церетели Зураб Константинович (с 20.09.17)
- Цыганова Виктория Юрьевна (с 06.03.2018)
- Цискаридзе Николай Максимович (с 20.09.17)
- Шахназаров Карен Георгиевич
- Шепелев Дмитрий Андреевич (с 15.01.18)
- Широкорад Александр Борисович (с 15.08.2018)
- Ширяев Евгений Александрович (с 17.05.2021)
- Щербаков Борис Васильевич (с 25.02.2020)
- Шпетишвили Бесарион (с 12.04.2021)
- Щёголев Максим Валерьевич (с 06.06.18)
- Юрин Валерий Валентинович
- Якимчук Александр Викторович (с 01.02.2018)
- Ярмольник Леонид Исаакович (с 22.10.2018)
Одесса News в мае 2021 года сообщала о дочери Андрея Миронова Марии Мироновой, сыгравшем в фильме «Тарас Бульба» Игоре Петренко и известном по картине «Ржев» Игоре Копылове, пополнивших перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
На заглавном фото актёр Василий Лановой, ушедший из жизни в январе 2021 года.
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