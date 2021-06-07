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СБУ обнародовала список живых и мёртвых артистов, угрожающих нацбезопасности

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Служба безопасности Украины передала в Министерство культуры список российских актёров и певцов, которые представляют угрозу безопасности для Украины. В нём оказались несколько артистов, которых уже нет в живых.

Список напечатан на сайте Минкульта.

В обнародованном списке значатся 199 человек, среди которых Жерар Депардье, Плачидо Микеле, Стивен Сигал. Также в списке значатся известные российские актёры и певцы, в частности, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Фёдор Бондарчук, Михаил Боярский, Наталья Варлей и другие.

Примечательно, что в перечне значатся Иосиф Кобзон, Валентин Гафт, Василий Лановой, Олег Табаков, которые, видимо, и после своей смерти всё ещё представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Публикуем список полностью:

  • Айгумов Айгум Эльдарович
  • Алентова Вера валентиновна (с 28.05.2021)
  • Александров Евгений (с 28.05.2021)
  • Александров Алексей Евгеньевич (с 11.02.2021)
  • Алфёрова Ирина Ивановна (с 22.10.2018)
  • Апина Алёна Евгеньевна (с 25.01.2021)
  • Бабкина Надежда Георгиевна (с 20.09.17)
  • Бакалов Евгений Васильевич (с 01.02.2018)
  • Баринов Егор Валерьевич (с 01.02.2018)
  • Батурина Елена Николаевна
  • Баширов Александр Николаевич (с 06.03.2018)
  • Безруков Сергей Витальевич
  • Бердников Павел Александрович (с 09.02.2021)
  • Белоцерковская Екатерина Ивановна
  • Быстрицкая Элина Авраамовна
  • Блёданс Эвелина Висвальдовна
  • Бляхорчук Олег Степанович (с 11.02.2021)
  • Богачёва Ирина Петровна
  • Бондарчук Наталья Сергеевна
  • Бондарчук Фёдор Сергеевич
  • Бородай Александр Юрьевич
  • Бортко Владимир Владимирович
  • Боярский Михаил Сергеевич
  • Брыль Игорь Михайлович (с 28.05.2021)
  • Бурляев Николай Петрович
  • Булаткин Егор Николаевич (с 20.09.17)
  • Буйнов Александр Николаевич (с 06.03.2018)
  • Валеев Алишер Тагирович (29.04.2021)
  • Варлей Наталья Владимировна
  • Василевский Александр (с 20.09.17)
  • Вершинин Лев Ремович (с 15.08.2018)
  • Вихлянцев Руслан Эдуардович (с 20.09.17)
  • Газманов Олег Михайлович
  • Гальцев Юрий Николаевич
  • Гафт Валентин Иосифович
  • Гергиев Валерий Абисалович
  • Глебова Юлия Анатольевна (с 25.01.2021)
  • Гостюхин Владимир Васильевич
  • Говорухин Станислав Сергеевич (с 20.09.17)
  • Горячев Борис Геннадьевич (с 18.02.2021)
  • Грачевский Борис Юрьевич
  • Григорян Армен (с 16.02.2021)
  • Гришковец Евгений Валерьевич (с 20.09.17)
  • Гуськов Алексей Геннадьевич (с 22.12.2020 )
  • Давлетьяров Ренат Фаварисович (с 24.05.2018)
  • Демьян Иван Константинович (с 20.09.17)
  • Дерст Фред
  • Депардье Жерар
  • Дружко Сергей Евгеньевич (с 22.03.2021)
  • Дугин Александр Гелиевич (с 20.09.18)
  • Долина Лариса Александровна (с 06.03.2018)
  • Долматов Алексей Сергеевич (с 06.03.2018)
  • Зайцев Андрей Николаевич
  • Зайцева Надежда Андреевна
  • Засульская Ольга Игоревна (с 27.01.2021)
  • Зачиняев Александр Александрович (с 17.05.2021)
  • Зверев Игорь Михайлович (с 16.02.2021)
  • Инин Аркадий Яковлевич
  • Ищенко Ростислав Владимирович (с 20.09.18)
  • Кабанов Константин Викторович (с 09.02.2021)
  • Каганец Денис Владимирович (28.05.2021)
  • Калина Виктор Владимирович
  • Кара Юрий Викторович
  • Карпов Валерий Александрович (с 17.05.2021)
  • Карпов Савва Валерьевич
  • Клебанов Игорь Семёнович
  • Клюев Борис Владимирович
  • Клявер Денис Ильич (с 27.01.2021)
  • Кобзон Иосиф Давидович
  • Коваленко Андрей Алексеевич
  • Кокшаров Дмитрий Михайлович
  • Колоскова Наталья Андреевна (с 09.10.2019)
  • Копылов Игорь Сергеевич (с 20.05.2021)
  • Кормухина Ольга Борисовна (с 27.01.2021)
  • Косевски Пётр (с 20.05.2021)
  • Кочетков Алексей Владимирович
  • Кравцов Павел Евгеньевич (с 20.09.17)
  • Кузнецов Михаил Борисович (с 11.02.2021)
  • Кузьмина Вера Кузьминична (с 20.09.17)
  • Кульмис Евгений Геннадьевич (с 18.02.2021)
  • Курцын Роман Дмитриевич (с 11.02.2021)
  • Кустурица Эмир (с 20.09.17)
  • Кучеренко Владимир Александрович
  • Лаврентьев Клим Анатольевич
  • Лановой Василий Семёнович
  • Лапова Евгения Васильевна (с 11.02.2021)
  • Лебединский Виктор Викторович
  • Лепсверидзе Григорий Викторович
  • Лещенко Лев Валерьянович
  • Ливанов Аристарх Евгеньевич
  • Лужина Лариса Анатольевна
  • Лунгин Павел Семёнович
  • Майданов Денис Васильевич
  • Евгениуш Малиновски (с 20.05.2021)
  • Марчуков Андрей Владиславович
  • Маховиков Сергей Анатольевич
  • Махров Алексей Михайлович
  • Машнов Вячеслав Валерьевич (с 06.11.17)
  • Мгоян Зарифа Пашаевна
  • Медведев Александр Владимирович (с 20.09.17)
  • Мельникова Анастасия Рюриковна
  • Меньшов Владимир Валентинович (с 30.01.18)
  • Мерзликин Андрей Ильич (с 20.09.17)
  • Миронова Мария Андреевна (с 20.05.2021)
  • Михалков Никита Сергеевич (с 15.01.18)
  • Михайлов Александр Яковлевич
  • Миньков Александр Витальевич (с 06.03.2018)
  • Милованов Леонид Петрович
  • Миров Натан (с 20.09.17)
  • Миронцев Юрий Владимирович (с 09.10.2019)
  • Михал Павински
  • Морихиро Ивата
  • Мунибаев Руслан Рушанович
  • Надиктова Лариса Николаевна (с 17.01.2020)
  • Назаров Юрий Владимирович
  • Нагибин Денис Олегович
  • Нестеренко Василий Игоревич
  • Назмутдинов Булат Венерович
  • Новик Вадим Валерьевич (с 20.09.17)
  • Нуриев Давид Борисович (с 20.09.17)
  • Окунь Яков (с 28.05.2021)
  • Охлобыстин Иван Иванович
  • Олейник Алексей Алексеевич
  • Пьеха Станислав Пятрасович
  • Павлова Яна Павловна (с 17.01.2020)
  • Палей Андрей Эдуардович
  • Панин Алексей Вячеславович (с 20.09.17)
  • Панкратов Александр Васильевич
  • Паталах Артур Михайлович
  • Певцов Дмитрий Анатольевич (с 20.09.17)
  • Пенкин Сергей Михайлович
  • Перн Мария Михайловна (с 09.10.2019)
  • Перфилова Валерия Юрьевна
  • Петренко Игорь Петрович (с 20.05.2021)
  • Петров Юрий Алексеевич
  • Пипия Одиссей Мамиевич (28.05.2021)
  • Плачидо Микеле (с 10.12.18)
  • Поликарпов Михаил Аркадьевич (с 20.09.18)
  • Поляков Юрий Михайлович
  • Пореченков Михайло Евгеньевич
  • Пригожин Иосиф Игоревич
  • Прилепин Захар (Евгений) Николаевич (с 15.08.18)
  • Расторгуев Николай Вячеславович
  • Резник Илья Рахмиэлевич (с 30.01.18)
  • Розенбаум Александр Яковлевич
  • Рой Джонс (младший)
  • Рудкевич Леонид Юрьевич (с 17.05.2021)
  • Самойлов Вадим Рудольфович
  • Саруханов Игорь Арменович (с 27.01.2021)
  • Сахаров Василий Иванович (с 06.06.18)
  • Сигал Стивен (с 20.09.17)
  • Соколова Вера Сергеевна (с 17.05.2021)
  • Соловьёв Иван Николаевич (с 17.05.2021)
  • Смирнов Александр Александрович
  • Стариков Николай Викторович
  • Стеблов Евгений Юрьевич
  • Сюткин Валерий Миладович (с 13.02.2020)
  • Табаков Олег Павлович
  • Талызина Валентина Илларионовна
  • Тамбиянц Юлиан Григорьевич
  • Тамоников Александр Александрович (с 15.08.2018)
  • Теличкина Валентина Ивановна
  • Терещенко Анатолий Степанович (с 20.09.18)
  • Теркулова Диана Игоревна (с 17.01.2020)
  • Тишман Марк Иосифович (29.01.2021)
  • Тодорова Анастасия Андреевна (с 13.05.2020)
  • Трофимов Сергей Вячеславович
  • Трубинер Павел Константинович (с 16.11.2020)
  • Тугушева Эльвира (с 28.05.2021)
  • Тулинов Евгений Валерьевич (с 16.02.2021)
  • Турецкий Михаил Борисович (с 16.02.2021)
  • Тюрина Ирина Анатольевна (с 20.09.17)
  • Фадеев Максим Александрович (с 19.11.2020)
  • Фалинский Анатолий Николаевич (с 09.10.2019)
  • Фёдоров Евгений Алексеевич
  • Фисенко Александр Анатольевич (с 01.02.2018)
  • Фомин Дмитрий Анатольевич (с 15.01.18)
  • Фрейндлих Алиса Бруновна (с 06.03.2018)
  • Фреш Вячеслав (с 16.02.2021)
  • Хазин Михаил Леонидович
  • Харатьян Дмитрий Вадимович
  • Холмогоров Егор Станиславович
  • Цапник Ян Юрьевич (с 30.12.16)
  • Черников Никита Олегович (с 20.09.17)
  • Чичерина Юлия Дмитриевна
  • Чурсина Людмила Алексеевна (с 20.09.17)
  • Церетели Зураб Константинович (с 20.09.17)
  • Цыганова Виктория Юрьевна (с 06.03.2018)
  • Цискаридзе Николай Максимович (с 20.09.17)
  • Шахназаров Карен Георгиевич
  • Шепелев Дмитрий Андреевич (с 15.01.18)
  • Широкорад Александр Борисович (с 15.08.2018)
  • Ширяев Евгений Александрович (с 17.05.2021)
  • Щербаков Борис Васильевич (с 25.02.2020)
  • Шпетишвили Бесарион (с 12.04.2021)
  • Щёголев Максим Валерьевич (с 06.06.18)
  • Юрин Валерий Валентинович
  • Якимчук Александр Викторович (с 01.02.2018)
  • Ярмольник Леонид Исаакович (с 22.10.2018)

Одесса News в мае 2021 года сообщала о дочери Андрея Миронова Марии Мироновой, сыгравшем в фильме «Тарас Бульба» Игоре Петренко и известном по картине «Ржев» Игоре Копылове, пополнивших перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

На заглавном фото актёр Василий Лановой, ушедший из жизни в январе 2021 года.

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