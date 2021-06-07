СБУ обнародовала список живых и мёртвых артистов, угрожающих нацбезопасности

Служба безопасности Украины передала в Министерство культуры список российских актёров и певцов, которые представляют угрозу безопасности для Украины. В нём оказались несколько артистов, которых уже нет в живых.

Список напечатан на сайте Минкульта.

В обнародованном списке значатся 199 человек, среди которых Жерар Депардье, Плачидо Микеле, Стивен Сигал. Также в списке значатся известные российские актёры и певцы, в частности, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Фёдор Бондарчук, Михаил Боярский, Наталья Варлей и другие.

Примечательно, что в перечне значатся Иосиф Кобзон, Валентин Гафт, Василий Лановой, Олег Табаков, которые, видимо, и после своей смерти всё ещё представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Публикуем список полностью:

Айгумов Айгум Эльдарович

Алентова Вера валентиновна (с 28.05.2021)

Александров Евгений (с 28.05.2021)

Александров Алексей Евгеньевич (с 11.02.2021)

Алфёрова Ирина Ивановна (с 22.10.2018)

Апина Алёна Евгеньевна (с 25.01.2021)

Бабкина Надежда Георгиевна (с 20.09.17)

Бакалов Евгений Васильевич (с 01.02.2018)

Баринов Егор Валерьевич (с 01.02.2018)

Батурина Елена Николаевна

Баширов Александр Николаевич (с 06.03.2018)

Безруков Сергей Витальевич

Бердников Павел Александрович (с 09.02.2021)

Белоцерковская Екатерина Ивановна

Быстрицкая Элина Авраамовна

Блёданс Эвелина Висвальдовна

Бляхорчук Олег Степанович (с 11.02.2021)

Богачёва Ирина Петровна

Бондарчук Наталья Сергеевна

Бондарчук Фёдор Сергеевич

Бородай Александр Юрьевич

Бортко Владимир Владимирович

Боярский Михаил Сергеевич

Брыль Игорь Михайлович (с 28.05.2021)

Бурляев Николай Петрович

Булаткин Егор Николаевич (с 20.09.17)

Буйнов Александр Николаевич (с 06.03.2018)

Валеев Алишер Тагирович (29.04.2021)

Варлей Наталья Владимировна

Василевский Александр (с 20.09.17)

Вершинин Лев Ремович (с 15.08.2018)

Вихлянцев Руслан Эдуардович (с 20.09.17)

Газманов Олег Михайлович

Гальцев Юрий Николаевич

Гафт Валентин Иосифович

Гергиев Валерий Абисалович

Глебова Юлия Анатольевна (с 25.01.2021)

Гостюхин Владимир Васильевич

Говорухин Станислав Сергеевич (с 20.09.17)

Горячев Борис Геннадьевич (с 18.02.2021)

Грачевский Борис Юрьевич

Григорян Армен (с 16.02.2021)

Гришковец Евгений Валерьевич (с 20.09.17)

Гуськов Алексей Геннадьевич (с 22.12.2020 )

Давлетьяров Ренат Фаварисович (с 24.05.2018)

Демьян Иван Константинович (с 20.09.17)

Дерст Фред

Депардье Жерар

Дружко Сергей Евгеньевич (с 22.03.2021)

Дугин Александр Гелиевич (с 20.09.18)

Долина Лариса Александровна (с 06.03.2018)

Долматов Алексей Сергеевич (с 06.03.2018)

Зайцев Андрей Николаевич

Зайцева Надежда Андреевна

Засульская Ольга Игоревна (с 27.01.2021)

Зачиняев Александр Александрович (с 17.05.2021)

Зверев Игорь Михайлович (с 16.02.2021)

Инин Аркадий Яковлевич

Ищенко Ростислав Владимирович (с 20.09.18)

Кабанов Константин Викторович (с 09.02.2021)

Каганец Денис Владимирович (28.05.2021)

Калина Виктор Владимирович

Кара Юрий Викторович

Карпов Валерий Александрович (с 17.05.2021)

Карпов Савва Валерьевич

Клебанов Игорь Семёнович

Клюев Борис Владимирович

Клявер Денис Ильич (с 27.01.2021)

Кобзон Иосиф Давидович

Коваленко Андрей Алексеевич

Кокшаров Дмитрий Михайлович

Колоскова Наталья Андреевна (с 09.10.2019)

Копылов Игорь Сергеевич (с 20.05.2021)

Кормухина Ольга Борисовна (с 27.01.2021)

Косевски Пётр (с 20.05.2021)

Кочетков Алексей Владимирович

Кравцов Павел Евгеньевич (с 20.09.17)

Кузнецов Михаил Борисович (с 11.02.2021)

Кузьмина Вера Кузьминична (с 20.09.17)

Кульмис Евгений Геннадьевич (с 18.02.2021)

Курцын Роман Дмитриевич (с 11.02.2021)

Кустурица Эмир (с 20.09.17)

Кучеренко Владимир Александрович

Лаврентьев Клим Анатольевич

Лановой Василий Семёнович

Лапова Евгения Васильевна (с 11.02.2021)

Лебединский Виктор Викторович

Лепсверидзе Григорий Викторович

Лещенко Лев Валерьянович

Ливанов Аристарх Евгеньевич

Лужина Лариса Анатольевна

Лунгин Павел Семёнович

Майданов Денис Васильевич

Евгениуш Малиновски (с 20.05.2021)

Марчуков Андрей Владиславович

Маховиков Сергей Анатольевич

Махров Алексей Михайлович

Машнов Вячеслав Валерьевич (с 06.11.17)

Мгоян Зарифа Пашаевна

Медведев Александр Владимирович (с 20.09.17)

Мельникова Анастасия Рюриковна

Меньшов Владимир Валентинович (с 30.01.18)

Мерзликин Андрей Ильич (с 20.09.17)

Миронова Мария Андреевна (с 20.05.2021)

Михалков Никита Сергеевич (с 15.01.18)

Михайлов Александр Яковлевич

Миньков Александр Витальевич (с 06.03.2018)

Милованов Леонид Петрович

Миров Натан (с 20.09.17)

Миронцев Юрий Владимирович (с 09.10.2019)

Михал Павински

Морихиро Ивата

Мунибаев Руслан Рушанович

Надиктова Лариса Николаевна (с 17.01.2020)

Назаров Юрий Владимирович

Нагибин Денис Олегович

Нестеренко Василий Игоревич

Назмутдинов Булат Венерович

Новик Вадим Валерьевич (с 20.09.17)

Нуриев Давид Борисович (с 20.09.17)

Окунь Яков (с 28.05.2021)

Охлобыстин Иван Иванович

Олейник Алексей Алексеевич

Пьеха Станислав Пятрасович

Павлова Яна Павловна (с 17.01.2020)

Палей Андрей Эдуардович

Панин Алексей Вячеславович (с 20.09.17)

Панкратов Александр Васильевич

Паталах Артур Михайлович

Певцов Дмитрий Анатольевич (с 20.09.17)

Пенкин Сергей Михайлович

Перн Мария Михайловна (с 09.10.2019)

Перфилова Валерия Юрьевна

Петренко Игорь Петрович (с 20.05.2021)

Петров Юрий Алексеевич

Пипия Одиссей Мамиевич (28.05.2021)

Плачидо Микеле (с 10.12.18)

Поликарпов Михаил Аркадьевич (с 20.09.18)

Поляков Юрий Михайлович

Пореченков Михайло Евгеньевич

Пригожин Иосиф Игоревич

Прилепин Захар (Евгений) Николаевич (с 15.08.18)

Расторгуев Николай Вячеславович

Резник Илья Рахмиэлевич (с 30.01.18)

Розенбаум Александр Яковлевич

Рой Джонс (младший)

Рудкевич Леонид Юрьевич (с 17.05.2021)

Самойлов Вадим Рудольфович

Саруханов Игорь Арменович (с 27.01.2021)

Сахаров Василий Иванович (с 06.06.18)

Сигал Стивен (с 20.09.17)

Соколова Вера Сергеевна (с 17.05.2021)

Соловьёв Иван Николаевич (с 17.05.2021)

Смирнов Александр Александрович

Стариков Николай Викторович

Стеблов Евгений Юрьевич

Сюткин Валерий Миладович (с 13.02.2020)

Табаков Олег Павлович

Талызина Валентина Илларионовна

Тамбиянц Юлиан Григорьевич

Тамоников Александр Александрович (с 15.08.2018)

Теличкина Валентина Ивановна

Терещенко Анатолий Степанович (с 20.09.18)

Теркулова Диана Игоревна (с 17.01.2020)

Тишман Марк Иосифович (29.01.2021)

Тодорова Анастасия Андреевна (с 13.05.2020)

Трофимов Сергей Вячеславович

Трубинер Павел Константинович (с 16.11.2020)

Тугушева Эльвира (с 28.05.2021)

Тулинов Евгений Валерьевич (с 16.02.2021)

Турецкий Михаил Борисович (с 16.02.2021)

Тюрина Ирина Анатольевна (с 20.09.17)

Фадеев Максим Александрович (с 19.11.2020)

Фалинский Анатолий Николаевич (с 09.10.2019)

Фёдоров Евгений Алексеевич

Фисенко Александр Анатольевич (с 01.02.2018)

Фомин Дмитрий Анатольевич (с 15.01.18)

Фрейндлих Алиса Бруновна (с 06.03.2018)

Фреш Вячеслав (с 16.02.2021)

Хазин Михаил Леонидович

Харатьян Дмитрий Вадимович

Холмогоров Егор Станиславович

Цапник Ян Юрьевич (с 30.12.16)

Черников Никита Олегович (с 20.09.17)

Чичерина Юлия Дмитриевна

Чурсина Людмила Алексеевна (с 20.09.17)

Церетели Зураб Константинович (с 20.09.17)

Цыганова Виктория Юрьевна (с 06.03.2018)

Цискаридзе Николай Максимович (с 20.09.17)

Шахназаров Карен Георгиевич

Шепелев Дмитрий Андреевич (с 15.01.18)

Широкорад Александр Борисович (с 15.08.2018)

Ширяев Евгений Александрович (с 17.05.2021)

Щербаков Борис Васильевич (с 25.02.2020)

Шпетишвили Бесарион (с 12.04.2021)

Щёголев Максим Валерьевич (с 06.06.18)

Юрин Валерий Валентинович

Якимчук Александр Викторович (с 01.02.2018)

Ярмольник Леонид Исаакович (с 22.10.2018)

Одесса News в мае 2021 года сообщала о дочери Андрея Миронова Марии Мироновой, сыгравшем в фильме «Тарас Бульба» Игоре Петренко и известном по картине «Ржев» Игоре Копылове, пополнивших перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

На заглавном фото актёр Василий Лановой, ушедший из жизни в январе 2021 года.

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