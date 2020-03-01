В Одессе судили сепаратиста, приговор вступил в силу

В Одессе осудили мужчину, который занимался пропагандой сепаратизма в интернете.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области в Facebook.

«Следствие установило, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей публикации с призывами к насильственному изменению границы и захвату государственной власти в Украине», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

Киевский районный суд Одессы признал жителя Одессы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу, отмечает СБУ.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в Одессе правоохранители разоблачили агитатора, который через одну из запрещённых в Украине соцсетей распространял антиукраинские материалы.