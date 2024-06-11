СБУ задержала агента ФСБ, готовившего ракетный удар России по Одессе

СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ракетный удар России по военным учебным заведениям и больницам в Одессе и Житомире.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что больше всего врага интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории обоих регионов: в каком режиме они работают, был ли передислоцирован личный состав и т.д. Также оккупанты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны.

«Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента – 19-летнего жителя Одессы. Молодой человек искал быстрого заработка в интернете и попал в поле зрения ФСБ», — говорится в сообщении.

По указанию оккупантов он ежедневно обходил несколько локаций в Одессе, чтобы выяснить, есть ли там украинские военнослужащие. Находясь вблизи «нужного» объекта, информатор наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, делал соответствующие фотографии. Обо всех полученных сведениях агент мессенджером отчитывался своему российскому куратору.

Впоследствии ФСБ «командировала» своего агента в Житомирскую область, где он продолжил шпионить по отработанному алгоритму. В случае подтверждения координат потенциальных целей, оккупанты планировали осуществить по ним ракетно-дроновые удары.

СБУ задержала предателя, когда он проводил разведку возле объекта в Житомире.

Также Служба безопасности приняла комплексные меры, чтобы обезопасить места базирования украинских защитников.

По данным следствия, фигурант находился на дистанционной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена ​​Службой безопасности. За каждое выполненное задание он обещал своему агенту денежное вознаграждение. Средства должны были поступать на банковскую карту информатора.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года правоохранители задержали гражданина Молдовы, подозреваемого в поджоге стратегических энергообъектов в Одесской области.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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