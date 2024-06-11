Пожар в центре Одессы тушили более 40 пожарных

10 июня в 15:02 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Приморском районе Одессы по улице Бунина.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытии на место пожара спасателями установлено возгорание вытяжки в кафе, а также полов на втором и третьем этажах трехэтажного жилого дома.

Отмечается, что из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

«В 16:46 пожар локализован и в 17:57 ликвидирован на общей площади 200 м². По лестнице с третьего этажа дома спасены 3 человека», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Одесса News информировала о пожаре 9 июня в Киевском районе Одессы по улице Дача Ковалевского.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy