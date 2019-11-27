В Одессе во время тушения пожара обнаружен труп

26 ноября в 21:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании заброшенного здания в Одессе по ул. Болгарской.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание полуразрушенного здания. В 21:20 пожар локализован и в 21:27 — ликвидирован на площади 50 м2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при ликвидации пожара обнаружен погибший человек, пол, анкетные данные которого, а также причина пожара — устанавливаются.

Пожар гасили 14 человек личного состава ГСЧС с помощью трёх единиц пожарной техники.

Как сообщала Одесса News, 16 ноября в Окнянском районе Одесской области во время пожара в частном одноэтажном жилом доме обнаружили тело хозяина дома 1955 года рождения.