В Одесской области спасатели на месте пожара обнаружили погибшего

16 ноября в 12:16 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в Одесской области.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место происшествия в Окнянский район спасатели установили возгорание домашнего имущества и крыши частного одноэтажного жилого дома.

«Пожар был локализован в 12:44 и ликвидирован в 13:20 на площади 50 м.кв.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара обнаружили тело хозяина дома 1955 года рождения.

Причины пожара, смерти и ущерб устанавливаются.

Пожар тушили 4 человека личного состава и 1 единица техники.