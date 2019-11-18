Ройтбурд готов стать консультантом херсонских музейщиков

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд готов способствовать созданию на Херсонщине музея современного искусства и давать рекомендации местной власти по этому поводу.

Об этом Александр Ройтбурд заявил во время паблик-ток на тему «Почему художник не рискует молчать в бурном мире?», сообщает Укринформ.

В Херсоне, отвечая на вопрос, согласится ли он на предложение председателя Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева стать его советником, Ройтбурд ответил:

«Во-первых, меня не уволили (с должности директора Одесского художественного музея, — ред.). Во-вторых, я уже здесь. И мы общались — и в Одессу приезжал Юрий Гусев, здесь мы общались. Конечно, я с радостью буду способствовать тому, чтобы в Херсоне появился музей современного искусства … Если понадобится мой совет, я всегда готов поддержать. Тем более, что в городе есть прекрасные художники, мои старые друзья».

Отмечается, что сразу после того, как за освобождение Ройтбурда от должности директора Одесского художественного музея в сентябре проголосовал Одесский облсовет, председатель Херсонской ОГА заявлял, что намерен пригласить Ройтбурда советником по вопросам культуры.

Тем временем в Херсоне продолжается инициированный Одесским художественным музеем культурный проект, который реализуется в трёх городах — Одессе, Херсоне и Бердянске. Осенний бемплатный лекционный курс «Искусство в авангарде общественных изменений» от известных в Украине экспертов организовал Одесский художественный музей в партнёрстве с Херсонским художественным музеем при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В Херсоне Ройтбурд подчеркнул необходимость сохранения дома народной художницы Полины Райко.

«Я расцениваю Полину Райко как один из самых интересных феноменов народного искусства во всемирном пантеоне наивных художников ХХ-ХХІ вв. Это уровень бабушки Мозес, Пиросмани, Примаченко. Это действительно жемчужина, о которой нужно заботиться и которую необходимо беречь», — сказал Ройтбурд.

Кстати. Полина Райко из Алёшек Херсонской области начала рисовать, когда ей исполнилось семьдесят лет. Она разрисовала в своём доме потолки, стены и двери. В 2004 году художница умерла, а дом приобрели поклонники её творчества — семья из Канады. Сейчас областная власть привлекает специалистов с целью разработки проекта, который должен сохранить дом Полины Райко в госсобственности.

Фото: Укринформ