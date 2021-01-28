Одесский кинофестиваль состоится 14-21 августа в обычной для всех атмосфере

12-й Одесский международный кинофестиваль состоится 14-21 августа в офлайн-формате.

Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

«В прошлом году в связи с очевидными обстоятельства мы успешно экспериментировали с онлайн-форматом и уже тогда понимали, что фестиваль нуждается в коренных изменениях. Поэтому этот год мы начали с разработки совершенно новой стратегии развития Одесского кинофестиваля. 12-й ОМКФ будет однозначно другим, но мы оставляем главное — лучшие фильмы Украины и мира и нашу уникальную атмосферу, которую в этом году мы все вместе сможем вновь почувствовать летом в Одессе», — комментирует президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Как отмечает исполнительный директор ОМКФ Анна Мачух, прошлый год убедил всех в том, что необходимо искать новые формы и форматы существования, быстро подстраиваясь под обстоятельства.

«Несмотря на то, что онлайн-формат, в котором состоялся 11-й ОМКФ, был очень интересным опытом для всех нас, зрителям всё же не хватает фестивальной атмосферы. Поэтому в этом году Одесский международный кинофестиваль состоится в режиме оффлайн, но в изменённом формате и с новой командой для оптимизации всех организационных и подготовительных моментов», — говорит она.

Сообщается, что детали нынешней программы и старте приёма заявок на участие фильмов в 12-м ОМКФ будут объявлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 12-й Одесский международный кинофестиваль в обновлённом формате пройдёт в июле 2021-го года.

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