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Почему колоннаду в Одессе осветили фиолетовым цветом

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В Одесской мэрии отметили международный День недоношенных детей, подсветив фиолетовым цветом сооружение Воронцовской колоннады.

Как сообщает ТАЙМЕР, ежегодно в мире до 15 миллионов детей рождаются раньше срока. Из них около миллиона умирают вскоре после рождения. Среди остальных распространены проблемы замедленного развития и другие врождённые заболевания. Вместе с тем, многие великие люди были рождены недоношенными: среди них Альберт Эйнштейн, Марк Твен, Иоганн Гёте, Наполеон Бонапарт.

В День недоношенных детей медики напоминают правительствам о важности мер по заботе об этой категории новорождённых — путём сокращения числа преждевременных родов за счёт грамотного сопровождения беременности, а также о необходимости как можно более широкого распространения медицинских комплексов по поддержанию жизни недоношенных в первые дни и часы после рождения.

О затраченных средствах, которые ушли на подсветку, не сообщается. По мнению редакции Одесса News, потраченные деньги могли бы пойти на нужды таких детей.
Фото: ТАЙМЕР

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