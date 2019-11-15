«Солнечные дети» Одессы получили отремонтированное помещение

15 ноября в Одессе состоялось открытие после проведённого капитального ремонта Центра оказания поддержки семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Как сообщает официальный сайт города, ремонт помещений проводился управлением капитального строительства Одесского городского совета с октября 2018 года по август 2019 года.

Всего отремонтированы четыре помещения, коридор, санузлы и входная группа, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Для предотвращения попадания влаги была выполнена гидроизоляция фундаментов. Углублены три помещения, где высота потолков составляла меньше двух метров. Уложены новые полы, проведён весь комплекс внутренних отделочных работ, заменены двери, сантехническое оборудование, проведена пожарно-охранная сигнализация.

Помощь в обустройстве Центра оказали также и предприниматели города.

«Данное помещение предоставлено благотворительной организации «Солнечные дети» Одесским горсоветом. Также из бюджета города были выделены средства для проведения ремонта помещения. Для данной категории семей предусмотрено оказание помощи по Городской программе «Равенство» и Городской целевой программе предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения. Уже третий раз в Одессе запланировано проведение Международного творческого фестиваля для лиц с инвалидностью при поддержке города. В бюджете на 2020 год оказание помощи данной категории населения будет продолжено, а по отдельным направлениям финансирование будет увеличено», — отметила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.



Фото и видео: «Одесса»