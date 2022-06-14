Одесский музей приглашает поговорить о фарфоре

Одесский музей западного и восточного искусства продолжает детские занятия «Джуниор музей».

19 июня научная сотрудница музея Анастасия Фролкова вспомнит времена, когда все собирались за изысканным столом и пили чай из фарфоровых сервизов, расписывавшихся известными художниками.

Но знаете ли вы, что фарфор очень долго был не только предметом роскоши, но и настоящей охоты! Короли страстно желали узнать тайну приготовления этой керамической красоты. Удалось ли им это? Приходите в музей к 12 часам.

На этом занятии также пойдёт разговор о тайнах фарфора, далёком Китае, об изысканной японской технике, настоящем алхимике Иоганне Фридрихе Беттгере, которого держали под стражей в башне, как пробовали мороженое и шоколад в 18 веке.

Стоимость 100 грн (ребёнок+взрослый).

Адрес: Греческая, 16 (вход через музейные ворота).

Музей будет рад детям, которые были вынуждены временно покинуть свои дома (вход бесплатный). Просят только взрослого иметь документ с пропиской или удостоверение.

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