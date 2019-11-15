На военном арсенале в Харьковской области взрывы и пожар

15 ноября на военном арсенале в Балаклее Харьковской области прозвучало около 20 взрывов.

По данным Генштаба, они связаны с утилизацией остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. В результате взрыва на арсенале в Балаклее двое военных погибли, четверо ранены.



Сейчас, как заявили в Генштабе, ситуация контролируемая и безопасная. Над городом, со стороны арсенала, стоит густой дым. Местным жителям ничего не угрожает.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к народным депутатам-членам Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание из-за взрывов на военных складах в Балаклее.

Об этом он сказал во время заседания парламента в пятницу, сообщает Укринформ.

«Это действительно серьёзная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание», — сказал спикер.

Как отмечается, военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учётом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте — котловане. Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

Кстати. В мае 2018 года в Балаклее произошёл пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, не разорвавшихся в результате пожара в 2017 году. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, был эвакуирован.

Ещё ранее, в марте 2017 года, на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов в радиусе 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар впоследствии был ликвидирован. В качестве основной версии событий называли диверсию, хотя не исключали и версию служебной халатности.