В Одессе на буксире «Патриот» отметили 10-летие поднятия украинского флага

10 лет назад, 14 ноября 2009 года, в Одесском порту состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на только что построенном буксире «Патриот».

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, по случаю юбилея поздравили успешно эксплуатирующий и содержащий судно в идеальном состоянии экипаж председатель Профсоюза работников морского транспорта Одесского порта Владимир Зайков, руководство портового флота ГП «Одесский порт» во главе с Александром Антоновым, а также «крёстная мать» «Патриота», инженер по охране труда предприятия Татьяна Галчанская, которая 10 лет назад разбила о борт нового буксира бутылку шампанского — на счастье.

«Патриот» — одна из лучших единиц нашего флота. За годы работы буксиром безупречно осуществлены тысячи буксирно-кантовочных операций, не только в Одесском, но и в других портах. Участвовал «Патриот» и в спасательных операциях, выполнял другие специфические задачи. Опыт десятилетней эксплуатации показал, что буксир оправдал надежды, которые возлагал на него порт, — прокомментировал событие и.о. директора ГП «Одесский порт» Алексей Мясковский.

Отмечается, что буксиры типа ASD Tug 2310 — «Патриот» и его систершип «Булат» — суда уникальные. Они специально проектировались с учётом довольно непростых условий работы в гаванях Одесского порта, которые строились ещё в эпоху парусного флота. Проектантам «Damen shiping» удалось сделать почти невозможное — втиснуть в небольшой корпус более 4000 лошадиных сил.

Кстати. Буксир «Патриот» (тип ASD Tug 2310) построен в 2009 году на верфи «Damen shiping» в Китае и приобретённый в то время Одесским портом по договору финансового лизинга. Длина наибольшая — 22.73 м, ширина — 10.43 м, осадка — 4.77 м, водоизмещение — 395 т, главный двигатель — 2x Caterpillar 3512B (4023 л.с.) — максимальная скорость — 12,4 узла, тяговое усилие на крюке — 47 т.

Фото: пресс-служба администрации Одесского морского порта