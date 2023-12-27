В Одесской области пограничники установили факт хищения дизтоплива из буксира

Военнослужащие Морской охраны обнаружили незаконную перегрузку и хищение дизельного горючего из буксира.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что, реализуя полученную информацию, на реке Дунай военнослужащие Морской охраны Госпогранслужбы обнаружили и пресекли попытку незаконного перемещения горюче-смазочных материалов с гражданского судна.

«В районе Кислицкого рукава реки Дунай морские пограничники обнаружили автомобиль, в котором находились ёмкости с более тонны дизельного горючего. За нарушение пограничного режима капитана судна пограничники привлекли к админответственности», — говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали Измаильскую полицию об обнаружении признаков совершения кражи.

Одесса News сообщала, что в декабре 2023 года были задержаны трое жителей Одессы, которые в условиях военного положения решили нажиться на военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боевых действий.

Фото: Госпогранслужба

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