На уничтоженном «Новочеркасске» было 77 моряков, 33 из них — пропали без вести

В момент удара Воздушных сил ВСУ по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» во временно оккупированной Феодосии на борту находилось 77 моряков.

Об этом 27 декабря сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

Источник канала утверждает, что после взрыва 33 российских моряка считаются пропавшими без вести, а 19 – ранеными.

Также, по данным ASTRA, в результате удара якобы погибла 64-летняя работница охраны порта и получили ранения ещё четверо гражданских, на месте атаки якобы найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow.

Telegram-канал отмечает, что корабль полностью выгорел и затонул.

РосСМИ также сообщают, что кроме БДК «Новочеркасск» (на фото в красном прямоугольнике) затонуло ещё одно судно — старый учебно-тренировочный корабль «УТС-150».

Одесса News информировала, что первые взрывы в порту Феодосии раздались 26 декабря в 2.49–2.50, в результате на корабле начался пожар. В 3.31 раздался сильный взрыв, от которого в ближайших к порту домах вылетели окна. После этого началась детонация боеприпасов.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил о поражении большого десантного корабля оккупантов «Новочеркасск», поблагодарив за это украинских пилотов. Командование ВС ВСУ уточнило, что удар по «Новочеркасску» был нанесён крылатыми ракетам с самолётов украинской тактической авиации.

«Новочеркасск», вероятно, мог привезти в Крым партию дронов-камикадзе Shahed либо на борту находился груз других боеприпасов.

«Новочеркасск» – большой десантный корабль проекта 775, состоявший на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Корабль построен на верфи в Гданьске (Польша), спущен на воду 17 апреля 1987 года. 24 марта 2022 года корабль был атакован силами обороны Украины в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области, получил повреждения, но остался на плаву.

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