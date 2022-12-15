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Пограничник из Измаила Сергей Гоменюк погиб от вражеской мины, светлая ему память

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Герой-пограничник, майор Сергей Гоменюк получил ранение от вражеской мины и скончался в день своего 60-летия.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Проститься с майором Сергеем Гоменюком пришли пограничники Измаильского отряда, ветераны, побратимы, родные, знакомые, жители местной громады. После отпевания он был похоронен на Аллее Славы вместе с другими героями российско-украинской войны.

Майор Сергей Гоменюк отдал 27 лет службе в Измаильском пограничном отряде. Как отмечают его побратимы, он был прекрасным, дружелюбным человеком, а ещё офицером чести, для которого «Государство» и «Украинский народ» были не просто слова.

24 февраля 2022 года, с момента полномасштабного наступления Российской Федерации на Украину, он не стал отсиживаться дома, а добровольно присоединился к подразделению для выезда в зону активных боевых действий и сразу согласился его возглавить.

Девять месяцев боевой командир майор Гоменюк во главе своего подразделения проходил военную службу в рядах Вооружённых Сил Украины, сначала на территории Одесской области, а затем попал в самые горячие точки Херсонщины.

7 декабря майор Сергей Гоменюк вместе с тремя побратимами отбыл на боевую задачу, однако, к сожалению, автомобиль, в котором они передвигались, наехал на так называемый минный шлагбаум, где сдетонировали две противотанковые мины. Двое из пассажиров, сидевших на заднем сиденье, существенно не пострадали и смогли быстро оказать медицинскую помощь своим побратимам.

Однако 9 декабря, в свой 60-летний юбилейный День рождения, майор Сергей Гоменюк от тяжёлого ранения скончался в больнице.

Сергей Гоменюк был образцовым и любящим отцом для двух сыновей, мужем и патриотом своей родной земли.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на российско-украинской войне во время выполнения боевой задачи в Херсонской области трагически оборвалась жизнь 31-летнего жителя Арциза Сергея Кисеоларя.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото со страниц Татьяны Денченковой и Измаильского пограничного отряда.

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