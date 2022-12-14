В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Кисеоларь, светлая ему память

Во время выполнения боевой задачи в Херсонской области трагически оборвалась жизнь 31-летнего жителя Арциза Сергея Кисеоларя.

Об этом сообщил глава Арцизской громады Сергей Парпуланский.

Военнослужащий Сергей Кисеоларь был отцом четырёх детей.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на российско-украинской войне погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин из города Южный.

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Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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