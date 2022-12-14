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Илон Маск — уже не самый богатый в мире человек

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Француз Бернар Арно, имеющий контрольный пакет во французской компании LVMH, стал самым богатым человеком мира.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние 73-летнего Арно оценивается в 170,6 млрд долларов США, в то время как у 51-летнего Илона Маска — 163,1 млрд долларов.

Ранее состояние Маска оценивалось в 340 млрд долларов США.

Отмечается, что уменьшение состояния Маска, в частности, связано с акциями компании Tesla, которые потеряли в себестоимости 50% в этом году.

В то же время Арно в течение длительного времени занимал высокие места в списке самых богатых людей в мире, но его состояние никогда не росло так быстро, как у американских технологических миллиардеров.

Теперь империя француза держится «на плаву», в то время как Марк Цукерберг, Джефф Безос и Ларри Пейдж и Сергей Брин из Alphabet Inc. видят, что их состояние уменьшается на фоне роста процентных ставок в США.

Как сообщала Одесса News, в 1920 году самыми богатыми в мире были глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

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