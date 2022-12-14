Илон Маск — уже не самый богатый в мире человек

Француз Бернар Арно, имеющий контрольный пакет во французской компании LVMH, стал самым богатым человеком мира.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние 73-летнего Арно оценивается в 170,6 млрд долларов США, в то время как у 51-летнего Илона Маска — 163,1 млрд долларов.

Ранее состояние Маска оценивалось в 340 млрд долларов США.

Отмечается, что уменьшение состояния Маска, в частности, связано с акциями компании Tesla, которые потеряли в себестоимости 50% в этом году.

В то же время Арно в течение длительного времени занимал высокие места в списке самых богатых людей в мире, но его состояние никогда не росло так быстро, как у американских технологических миллиардеров.

Теперь империя француза держится «на плаву», в то время как Марк Цукерберг, Джефф Безос и Ларри Пейдж и Сергей Брин из Alphabet Inc. видят, что их состояние уменьшается на фоне роста процентных ставок в США.

Как сообщала Одесса News, в 1920 году самыми богатыми в мире были глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

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