Глава корпорации Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире

Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей мира.

Лидерами рейтинга остаются глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, стал четвёртым в списке богачей.

Отмечается, что в понедельник, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, увеличив состояние Маска на $7,8 млрд.

По данным Bloomberg, состояние Илона Маска оценивается в $84,8 млрд.

На пятом месте теперь находится гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ($84,6 млрд).

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров мира.