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  4. Глава корпорации Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире

Глава корпорации Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире

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Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей мира.

Лидерами рейтинга остаются глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

Джефф Безос

Билл Гейтс

Марк Цукерберг

Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, стал четвёртым в списке богачей.

Отмечается, что в понедельник, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, увеличив состояние Маска на $7,8 млрд.

Илон Маск

По данным Bloomberg, состояние Илона Маска оценивается в $84,8 млрд.

На пятом месте теперь находится гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ($84,6 млрд).

Бернар Арно

Как сообщала Одесса News,  в августе 2020 года Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров мира.

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