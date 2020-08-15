Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров мира

Дуэйн «Скала» Джонсон второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира по версии Forbes.

Список опубликован на сайте издания, пишет Укринформ.

Forbes оценивает годовой доход Джонсона в 87,5 миллиона долларов. Отмечается, что за роль в боевике «Красное уведомление» (Red Notice), который выйдет на Netflix позднее в этом году, актёр получил 23,5 миллиона долларов. Кроме того, первое место Джонсона объясняется успехом его линейки мужской спортивной одежды Project Rock бренда Under Armour.

На второй строчке рейтинга оказался канадский актер Райан Рейнольдс, доход которого оценивается в 71 миллион долларов. В частности, он заработал более 20 миллионов долларов за роли в фильмах «Призрачная шестёрка» (6 Underground) и «Красное уведомление» (Red Notice).

Третьим в списке самых высокооплачиваемых актёров стоит американец Марк Уолберг, годовой доход которого составляет 58 миллионов долларов. Как отмечается, он заработал миллионы в качестве продюсера документальных фильмов «Мак-Миллионы» (McMillions) и «Уолл-стрит» (Wahl Street).

В первую десятку также вошли Бен Аффлек ($55 млн), Вин Дизель ($54 млн), Акшай Кумар ($48 млн), Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн), Уилл Смит ($44,5 млн), Адам Сэндлер ($41 млн) и Джеки Чан ($40 млн).

В расчёт брались все доходы актёров за период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года журнал Forbes представил топ-100 самых высокооплачиваемых звёзд мира.