Кто из мировых звёзд, по мнению Forbes, зарабатывает больше всех

Журнал Forbes представил топ-100 самых высокооплачиваемых звёзд мира.

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Как отмечается, высокооплачиваемые мировые знаменитости заработали в совокупности $6,1 миллиарда, без учёта налогов и сборов. Это на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Издание отмечает, что на доходы звёзд повлияли ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса в мире.

Самой состоятельной звездой мира стала модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн. Как пишет издание, хотя Дженнер «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», полученные средства от продажи 51% своей косметической компании являются реальными деньгами.

На второй строчке оказался рэпер Канье Уэст, который заработал $170 млн. Наибольшую часть доходов он получил от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas.

В тройку также попал теннисист Роджер Федерер, заработавший $106,3 млн. Он стал первым представителем этого вида спорта, который занял первое место среди спортсменов.

В первую десятку самых богатых селебритис мира вошли: футболисты Криштиану Роналду ($105 млн), Лионель Месси ($104 млн), и Неймар ($95 млн), голливудский актёр Тайлер Перри ($97 млн), скандально известный американский теле- и радиоведущий Говард Стерн ($90 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($88 млн) и американский актёр, певец и музыкант Дуэйн Джонсон ($87,5 млн).

Как сообщала Одесса News, в прошлом году на первых местах были американская певица Тейлор Свифт, Кайли Дженнер и третью строчку занимал Канье Уэст.