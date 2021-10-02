Планета Земля снизила свою отражательную способность

Планета Земля стала более тусклой, чем тридцать лет назад.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на материал Forbes.

Отмечается, что океаны, которые нагреваются из-за глобального потепления, снижают отражательную способность планеты (альбедо).

«Снижение отражательной способности стало для нас большой неожиданностью, когда мы проанализировали данные за 3 года после 17 лет относительного плато», — заявил один из авторов исследования Филипп Гуд из Университета Нью Джерси.

Отмечается, что учёные проанализировали данные, полученные со спутников, а также земное сияние. В результате они зафиксировали снижение альбедо на 0,5%.

Вероятной причиной того, что планета стала более тусклой, учёные считают уменьшение ярких облаков, отражающих свет, над тёплой частью Тихого океана.

По мнению д-ра Гуда, высказанного ещё в 2006 году, пока что можно лишь порекомендовать научному сообществу не спешить с выводами о том, что эффект «глобального затемнения» оказывает положительное воздействие на климат Земли, в какой-то мере противодействуя эффекту глобального потепления, и уделить больше внимания изучению механизмов образования облачности и её роли в климатических моделях вообще.

Специалисты объясняют, что чем выше альбедо, тем больше солнечного света отражается обратно в космос. Однако если изменение облаков уменьшает этот показатель, то Земля отражает меньше солнечного света, что приводит к дополнительному разогреву.

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