Овидиопольский суд вернул государству мошеннически захваченные земли

Благодаря вмешательству прокуратуры фермера обязали вернуть государству незаконно арендованные им 44 га сельхозземель в Одесской области стоимостью 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Овидиопольский районный суд Одесской области удовлетворил иск Черноморской окружной прокуратуры в интересах государства и признал незаконным приказ ГУ Госгеокадастра в Одесской области, недействительным договор аренды и субаренды земельного участка, отменил решение госрегистратора и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и обязал фермеравернуть государственные земли сельскохозяйственного назначения площадью 44 га стоимостью 11 млн. гривен.

Установлено, что ГУ Госгеокадастра в Одесской области незаконно передало в аренду физлицу указанный земельный участок, принадлежащий государству, якобы для основания фермерского хозяйства. Однако фактически фермер использовал эту землю для расширения границ существующего фермерского хозяйства.

«Для маскировки своих действительных намерений, предприниматель после получения участка передал его в субаренду фермерскому хозяйству, учредителем которого является сам», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, вмешательство Доброславской окружной прокуратуры позволило вернуть в октябре 2022 года сельсовету в Одесском районе участок сельской свалки площадью 8,5 га стоимостью 50 млн грн.

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