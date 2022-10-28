28 октября из портов Большой Одессы по зерновому коридору вышли 6 судов

28 октября 6 судов со 180 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы.

Как сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины, в их числе балкер LINA с 25 тыс. тонн кукурузы для Египта.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 9,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 403 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

За сентябрь и первую половину октября 2022 года Украина через морские порты отправила 60% от общего объёма аграрного экспорта из страны, — сказал генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластён во время пресс-конференции в Укринформе.

«От общего объёма того, что мы экспортируем за последние два месяца — 60% идёт именно через морской «зерновой коридор» в рамках «зерновой инициативы», — сказал он.

При этом Сластён прогнозирует, что в октябре 2022 года Украина экспортирует через морские порты около 4 млн тонн аграрной продукции.

«Ожидаем, что «зерновой коридор» обеспечит около 4 млн т (агроэкспорта, – ред.) в октябре», — отметил Сластён.

По словам Сластёна, в целом с начала действия «зерновой инициативы» Украина уже экспортировала морскими путями: 3411 тыс. т кукурузы, 2354 тыс. т пшеницы, 603 тыс. т рапса, 541 тыс. т подсолнечного масла, 480 тыс. т подсолнечника, 403 тыс. т ячменя, 137 тыс. т сои.

Как сообщала Одесса News, 27 октября в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Черноморск» и «Южный» вышли по т.н. зерновому коридору 7 судов со 102 тысячами тонн агропродукции.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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