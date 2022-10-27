27 октября из портов Черноморска и Южного вышли 7 судов по «зерновому коридору»

Сегодня, 27 октября, в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Черноморск» и «Южный» вышли по т.н. зерновому коридору 7 судов со 102 тысячами тонн агропродукции.

Об этом в Facebook сообщило Мининфраструктуры.

Отмечается, что суда направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер STELLA GS из 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса.

«С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы», — говорится в сообщении.

В течение двенадцатой недели работы «зернового коридора» — с 17 по 23 октября через морские порты Одесской области было экспортировано 787,9 тыс т агропромышленной продукции, что на 8% меньше, чем за предыдущую неделю.

По информации пресс-службы Украинского клуба аграрного бизнеса в Facebook, с 17 по 23 октября были загружены 32 корабля — это на 11 судов меньше, чем за предыдущую неделю. Больше всего в течение 12-й недели работы было экспортировано: кукурузы (35% экспорта за этот период), рапса (22%) и пшеницы (20%). Украинская продукция была отправлена в страны Европы (Испания, Франция, Италия), Азии (Китай, Турция, Пакистан) и Африки (Ливия, Йемен, Ливан).

В УКАБ сообщают, что уже вторую неделю подряд в украинских морских портах падают показатели как объёма отгруженной продукции, так и количества загруженных судов. Причина такой динамики — большая очередь судов, которые ждут своей инспекции как на вход, так и на выход в украинские порты. Согласно данным ассоциации, сейчас их количество превышает 100 единиц.

Как сообщала Одесса News, 25 октября в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли 4 судна в страны Европы. Информации о загруженных судах 26 октября не поступала.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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