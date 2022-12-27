За прошедшие боевые сутки ВСУ уничтожили 15 сотрудников ФСБ России

Наши воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области — потери противника составили до 100 военнослужащих мёртвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба Украины в Facebook состоянием на 6 утра 27 декабря.

Отмечается также, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедший, 306-й боевой день поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника, отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Весёлое, Марьинка и Победа Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения захватчиков.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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