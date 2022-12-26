Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: много убитых и раненых

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие, 305-е, сутки войны поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

Оперативная информация по состоянию на 6 утра 26 декабря 2022 года опубликована Генштабом в Facebook.

«Противник продолжает нести потери, — говорится в сообщении. — Так, в городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага. В городе Горловка Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику».

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военным объектам оккупантов.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Новосёловское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Весёлое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мариуполь Донецкой области.

Подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни. Так, в Донецкой области уничтожены 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 «Пион». А в районе Забарино Херсонской области поражён вражеский штаб, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооружённых сил РФ. В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется.

За прошедшие сутки противник нанёс 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как сообщала Одесса News, 25 декабря в Чёрном море корабельная группировка врага состояла из 1️4 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, Сергей Братчук/Telegram

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