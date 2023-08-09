В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Димитров, светлая ему память

16 июня во время выполнения боевого задания в районе Донецкой области погиб 40-летний военнослужащий Иван Димитров, житель села Виноградное Кубейской громады Одесской области.

Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация в Facebook.

Ивана Димитрова призвали по мобилизации в десантно-штурмовые войска ВСУ.

У него остались мать и две сестры. Последние годы солдат проживал и работал в Одессе, но всегда находил время, чтобы приехать в родное село. Именно там его и похоронили.

Как сообщала Одесса News, 14 июня 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области, от ранений, несовместимых с жизнью, погиб житель Болградской громады Одесской области Игорь Яськов.

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Фото: Болградская РГА/Facebook.

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