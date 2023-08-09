Одесситка, дочь Генпрокурора Украины Костина, хочет домой, в Монако

Дочь Генпрокурора Украины Андрея Костина Анастасия пожаловалась в сети на жизнь в «Шотландии-Финляндии» и попросилась «домой в Монако».

Соответствующие посты она опубликовала в Instagram Stories (сейчас они уже недоступны), их перепостил Telegram-канал «Через плечо».

«За…бала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в Монако», – написала Костина и показала грустное селфи.

В другом посте она отметила, что «не сдаётся, хотя всё уже за…бало».

Под постами девушки (например, под этим) пользователи Instagram уже начали высказывать недовольство подобными заявлениями.

«Королевство Монако, а не родную Одессу, Костина называет домом, куда хочет возвратиться. Анастасия Костина до войны работала помощницей нардепа Задорожного, за что получала из госбюджета около 1000$ зарплаты. От чего устал ребёнок генпрокурора?», — спрашивают читатели.

Кстати. В в материале «Радіо Свобода» за 2021 год, Анастасия Костина ранее работала помощницей коллеги своего отца, нардепа Андрея Задорожного, в то время, как сын Задорожного Иван работал помощником Андрея Костина.

Для справки. Андрей Костин родился 17 апреля 1973 года в Одессе. Окончил Одесский госуниверситет им. Мечникова по специальности «правоведение». Работал директором адвокатской компании «Право», заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, заместителем председателя президиума Объединения адвокатов «Одесская областная коллегия адвокатов». В 2010 году избирался депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт змін». Является членом правления ОО «Одесский дипломатический клуб».

Как сообщала Одесса News, Генеральный прокурор Андрей Костин в июле 2023 года с рабочим визитом посетил Одессу, где провёл совещание с правоохранителями.

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