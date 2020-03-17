Венедиктова уже не глава ГБР, а Генпрокурор Украины

17 марта Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну генеральным прокурором», — отмечается в документе.

Другим указом Президент освободил Венедиктову от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Ранее во вторник Верховная Рада дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором.



Как сообщала Одесса News, 27 декабря 2019 года глава государства уволил Романа Трубу с должности и назначил в.и.о. руководителя ГБР Ирину Венедиктову. Она должна была возглавлять ведомство до завершения конкурса, во время которого кадровая комиссия выберет новое руководство ГБР.

До этого Венедиктова была народным депутатом, членом фракции партии «Слуга народа» и возглавляла Комитет ВР по вопросам правовой политики.



5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку.

Кстати. Новоназначенная Генеральный прокурор, харьковчанка Ирина Венедиктова задекларировала офисное помещение на 150 м2, автомобиль Porsche Cayenne 2013 года, гараж и жилой дом общей площадью 387,5 м2. Она указала 312 737 грн зарплаты, полученной по основному месту работы, а также 186 156 грн зарплаты, полученной во время работы на посту народного депутата.

Чиновница задекларировала также почти 80 тысяч гривен и более 5 тысяч евро на банковских счетах и 50 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США наличными.

Венедиктова остаётся профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина, а также является советником в ООО «Перегрин Кэпитал Групп». Она является членом Ассоциации юристов Украины, Chattered Institute of Arbitrators и первичной профсоюзной организации ХНУ имени В.Н. Каразина.