Рада приняла Закон о штрафных санкциях нарушителям карантина

17 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)».

Так, за несоблюдение санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится админштраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), для должностных лиц — 2-10 тысяч (34-170 тысяч гривен).

За нарушение условий обсервации и карантина, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни, предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 17 тысяч до 51 тысячи гривен, либо арест сроком на шесть месяцев, ограничение или лишение свободы на три года.

Если нарушение правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьёзные последствия для третьих лиц, нарушитель может получить тюремный срок от пяти до восьми лет.

Действовать данные нормы будут в течение трех месяцев со дня опубликования закона.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы обратился к жителям города в связи с распространением Covid-19.

Инфографика: Укринформ