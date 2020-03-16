Италия опустела: туристов нет, жители попрятались по домам

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввёл карантин во всём регионе Ломбардия, а также в 14 других провинциях, включая Венецию и Парму.

По состоянию на утро 16 марта в Италии коронавирусом болеют 24 747 человек, умерли 1 809, выздоровели — 2335.

Запрещены поездки по стране, закрыто большинство магазинов, парикмахерские, столовые, рестораны, популярные туристические и общественные места, а для того, чтобы выйти на улицу, необходимо заполнить анкету на разрешение.

На всей территории страны запрещены публичные собрания.

В Ватикане богослужения на Страстной неделе будут проходить без паломников из-за коронавируса, сообщает Vatican News.

«Префектура Папского дома сообщает о том, что, принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в связи с чрезвычайным положением в сфере здравоохранения, все богослужения на Страстной неделе в Ватикане будут проходить без участия многочисленных паломников. До 12 апреля также общие аудиенции Папы и молитва «Ангел Господний» будут проходить при посредничестве streaming-видеотрансляций на портале Vatican News и через платформу обмена телевизионным сигналом mondovisione», — говорится в сообщении.

COVID-19 как настоящая чума опустошил площадь и собор Святого Марка, Дворец дожей и другие достопримечательности города, подтверждением чему являются фотографии, предлагаемые jetsetter.ua.