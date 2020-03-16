Одесса закупит 30 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких на общую сумму около 20 миллионов гривен, которые будут дополнительно выделены из городского бюджета для борьбы с коронавирусом.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в Одесской мэрии 16 марта, пишет ТАЙМЕР.

«В настоящее время в больницах и роддомах города функционируют 65 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), — говорится в сообщении.

Замдиректора департамента здравоохранения Надежда Гончаренко отметила, что в инфекционную больницу необходимо поставить ещё 27-30 аппаратов ИВЛ по цене 680-700 тысяч гривен за единицу в зависимости от производителя.

По словам главы финансового департамента Светланы Бедреги, сегодня будет определено, какая точно сумма необходима для этой закупки.

«Аппараты искусственной вентиляции лёгких, кислородный концентратор, медицинские препараты — на всё это мы дополнительно будем выделять средства, ориентировочная сумма — 42 миллиона, плюс 3 миллиона на тесты. Сейчас цифра уточняется», — отметила она.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы подписал распоряжение, которым устанавливаются ограничения работы общественных заведений с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.