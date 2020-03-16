С 16 марта в Одессе работать будут лишь аптеки и продуктовые магазины

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение, которым устанавливаются ограничения работы общественных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом информирует Официальный сайт города Одесса.

«С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 Одесский городской голова подписал распоряжение №218 от 15.03.2020 г. «О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в г. Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно распоряжению, с 16 марта в Одессе необходимо временно (до особого распоряжения городского головы) остановить работу объектов общего пользования с присутствием более десяти человек — независимо от формы собственности и подчинения.

В частности, речь идёт о кинотеатрах, театрах, музеях, библиотеках, других культурных, развлекательных, а также спортивные заведениях.

Ограничение касается всех магазинов, кроме продуктовых, аптек, а также рынков (кроме продуктовых), заведений общественного питания и других заведений и учреждений «на усмотрение и под личную ответственность руководителя».

«Предупредить руководителей заведений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины», — отмечается в распоряжении мэра Одессы.

Как сообщала Одесса News, с 16 марта с 00.01 вступило в силу решение правительства о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращения в них пешеходного сообщения.