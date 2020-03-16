В Одесской области сгорел дом вместе с хозяином

В минувшую субботу на пожаре, произошедшем в г. Арциз Одесской области, обнаружено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщается также, что возгорание произошло в одноэтажном многоквартирном жилом доме в Арцизе по улице Пушкина.

Прибывшие через 7 минут после звонка на службу «101» спасатели установили возгорание постельных принадлежностей в комнате. Ещё 13 минут понадобилось спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар на площади 1 м2.

«На месте пожара обнаружен погибший мужчины 1955 г.р. (инвалид, лежачий больной). Предполагаемая причина пожара — курение в постели погибшим», — говорится в сообщении.

Пожар тушили 4 спасателя.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 24 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в Белгород-Днестровском, Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская, Марсельская, Краснослободская.