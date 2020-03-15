«Господин Хороший» Михаил Ефремов приедет в Одессу 5 апреля

5 апреля в Одесском театре музыкальной комедии планируется спектакль «Господин Хороший» с участием Михаила Ефремова.

Проект “Господин Хороший” — абсолютно НОВАЯ программа к моменту украинских гастролей, приуроченных ко дню смеха и дурака – это своеобразная пресс-конференция, ответы «Господина Хорошего» на актуальные вопросы современности.



Естественно, к приезду «Господина Хорошего» жизнь подкинет автору массу новых актуальных сюжетов. Жанр «ньюзикл», которому «Господин Хороший» не изменяет с самого рождения, обязывает обновлять программу каждого концерта в соответствии с самыми неприятными новостями современности.



Цена билета: от 280 до 2780 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 5 апреля, воскресенье, 19:00