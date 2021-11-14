Одесский оперный приглашает посмотреть современный балет

Балет в 2-х действиях «Судьбы» — авторский проект Одесского оперного театра, пример уникального опыта создания спектакля, который смело можно назвать «документальным балетом» — совершенно новым жанром в сфере современного балетного искусства.

Автор либретто и хореограф-постановщик, солист театра «Киев Модерн-балет» под руководством Раду Поклитару (2005 — 2015), лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Киевская пектораль» (2016) Сергей Кон на вопрос о содержании балета ответил так: «Уверен, что нет человека, который хотя бы раз в жизни не задавался вопросом о том, что есть судьба? Это то, что определено, обусловлено с момента рождения или это ряд жизненных событий, в котором мы имеем возможность выбирать? Это неотвратимость фатума, рока или всё же есть свобода выбора? Балет «Судьбы» не даёт однозначного ответа на эти вопросы. Скорее, это размышления на темы человеческих судеб, встреч и потерь.

Особенностью сюжетной линии балета является то, что истории, представленные в нём, основаны на реальных событиях. Это истории из жизни реальных людей — наших современников, к которым в дом постучалась Судьба. И нет рецептов, нет безысходности, а есть поиск решения. И вопрос остаётся открытым — в силах ли мы влиять на собственную судьбу?».

Авторская хореография балета решена в современной полистилистической манере с использованием различных танцевальных техник и элементов пантомимы.

Продолжительность 1:30 (с антрактом).

Билеты можно купить здесь.

Приходите 21 ноября в 18.30.

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