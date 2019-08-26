В Одессе пройдёт концерт, посвящённый «женщине, которая поёт»

29 августа в Одесском театре музкомедии состоится концерт-посвящение Алле Пугачёвой — «Примадонна».

Солистками выступят Наталья Валевская, получившая в 2009 году премию конкурса «Алла ищет таланты» и принимавшая участие в «Рождественских встречах Аллы Пугачёвой», солистка Оркестра Ансамбля Песни и Танца Вооружённых Сил Украины, обладательница гран-при международного конкурса «Le Ciel de Paris» Юлия Олейник, Анна Жулина, известная украинская певица, солистка Freedom Music Band в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением И. Знатокова.

Любимая певица нескольких поколений выпустила десятки грандиозных шлягеров, которые вместе с ней поют миллионы поклонников. А общий тираж её пластинок составил фантастическую цифру — свыше 250 миллионов экземпляров! И разве может быть иначе, когда речь идёт о таких супер-хитах как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Три счастливых дня», «Любовь, похожая на сон», «Всё могут короли», «Айсберг», «Арлекино», «Женщина, которая поёт» и многие, многие другие шедевры, уже давно ставшие классикой эстрадной песни!

К юбилею великой Певицы компания Magicbox подготовила настоящий подарок для всех поклонников творчества Аллы Пугачёвой — концерт-посвящение «Примадонна».

Зрителей концерта ждёт абсолютное погружение в мир музыки, поэзии и образов, созданных Аллой Пугачёвой и замечательными композиторами и поэтами, с которыми сотрудничала Примадонна.

Начало концерта в 19:00.

Стоимость билетов — 250-700 гривен.

Приобрести билеты можно здесь.